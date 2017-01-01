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Столы и Стулья

Оригинальная коллекция столов и стульев от Homint.ru

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Дизайнерские кресла

Неувядающая классика и новейшие модели дизайнерских кресел от Homint.

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Дизайнерская мебель

✔ В наличии
 
Консоль Austina золото 115х30 дымчатое стекло
 26 392 руб.   32 990 руб. 
-20%
✔ В наличии
 
Консоль Austina 120х40 серебро
 22 872 руб.   28 590 руб. 
-20%
✔ В наличии
 
Журнальный столик 55*55 ГЭТСБИ золото стекло smoke
 26 392 руб.   32 990 руб. 
-20%
✔ В наличии
 
Консоль "Стоктон"
 50 575 руб.   59 500 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Стол обеденный Magni120*75 орех
 9 852 руб.   11 590 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Консоль Austina золото 120х40 дымчатое стекло
 29 032 руб.   36 290 руб. 
-20%
✔ В наличии
 
Стол обеденный Gudi 110*70 эспрессо
 8 390 руб. 
✔ В наличии
 
Стол обеденный Rollo120*80 орех
 11 590 руб. 
✔ В наличии
 
Зеркальная консоль "Чарлстон"
 40 460 руб.   47 600 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Консоль Brooklyn золото 120х40 дымчатое стекло
 24 632 руб.   30 790 руб. 
-20%
Почему стоит покупать в Homint:

Дизайнерские кресла эксклюзивная коллекция кресел от Homint Перейти в каталог кресел →
Мебельные консоли консоли под ТВ, в прихожую, спальню, гостиную Посмотреть все консоли →

Декор и предметы интерьера

✔ В наличии
 
Зеркало "Меривейл" Ludwigs Gold
 63 002 руб.   74 120 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало в раме "Свирл" Gold
 23 843 руб.   28 050 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Напольное зеркало "Пабло" Gold
 54 188 руб.   63 750 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало "Барклай" Sands Gold
 21 820 руб.   25 670 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало "Эштон" Silver
 27 022 руб.   31 790 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Напольное зеркало "Венето" Florentine Silver
 50 358 руб.   59 245 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Напольное зеркало "Кингстон" Gold
 48 480 руб.   57 035 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало "Ар Деко"
 61 485 руб.   72 335 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало "Леннокс" золото
 24 204 руб.   28 475 руб. 
-15%
✔ В наличии
 
Зеркало в раме "Дориан"
 32 151 руб.   37 825 руб. 
-15%
Гостиная мебель дизайнерская коллекция от Homint Перейти в каталог →
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Наши преимущества

Только качественные товары в нашем магазине

Полный спектр услуг по хранению, доставке и сборке, профессиональное исполнение

Честная гарантия не менее 12 месяцев от производителя

Соблюдение конфиденциальности и безопасности совершения платежа

В нашей коллекции как эксклюзивные модели, так и проверенная временем классика

Все возможности современного магазина реализованы на сайте Homint.ru

Быстрая доставка от 1 дня по Москве, Московской области и всей России

Дизайнерская мебель от HOMINT

Мы предлагаем вам совершенно новый подход к выбору мебели. Оригинальные, неординарные и функциональные варианты для Вашего дома, которые непременно создадут неповторимый, роскошный интерьер. Мы учитываем пожелания каждого клиента, помогаем осуществить выбор. Опытные дизайнеры, всегда знают, что посоветовать и подскажут вам лучшие решения.

Хватит терять время на походы по мебельным магазинам, в поисках подходящего по размеру, цвету и фасону изделия. Заказывайте в нашем интернет-магазине дизайнерской мебели то, что будет соответствовать всем вашим требованиям.

Что мы можем Вам предложить

Для создания современного и неповторимого интерьера в помещении, мы можем предложить вам следующие предметы:

  1. Столы – обеденные, журнальные, кофейные и чайные.
  2. Стулья – табуреты, барные или классические, банкетки и пуфы.
  3. Консоли - консольные столики, консоли в прихожую.
  4. Декор и предметы интерьера - зеркала.
  5. Мебель для спальни, гостиной, прихожей.

Наши дизайнеры создают невероятные изделия, используя современные материалы и оборудование. Новые техники и подходы, позволяют идти в ногу со временем, порой, даже опережая его в создании невероятных деталей, которые дополнят Вашу квартиру и дом. Мы подберем решение для комнаты любого размера, предложим варианты, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.

HOMINT – это нестандартные решения для различных интерьеров, где идеальное соотношение цены, качества и стиля.

Преимущества нашего интернет-магазина дизайнерской мебели

Выбирая нас, Вы выбираете:

  • качество
  • долговечность
  • функциональность
  • индивидуальный подход
  • креативность
  • современные идеи
  • комфорт

Если Вам что-то не подошло мы изменим изделие под Ваши запросы, если у Вас есть совя задумка мы исполним Ваше желаине и изготовим мебель или предметы интерьеры по Вашим эскизам.

Мы осуществляекм доставку по Москве, Московской области и всей России.

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