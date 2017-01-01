Мы предлагаем вам совершенно новый подход к выбору мебели. Оригинальные, неординарные и функциональные варианты для Вашего дома, которые непременно создадут неповторимый, роскошный интерьер. Мы учитываем пожелания каждого клиента, помогаем осуществить выбор. Опытные дизайнеры, всегда знают, что посоветовать и подскажут вам лучшие решения.

Хватит терять время на походы по мебельным магазинам, в поисках подходящего по размеру, цвету и фасону изделия. Заказывайте в нашем интернет-магазине дизайнерской мебели то, что будет соответствовать всем вашим требованиям.

Что мы можем Вам предложить

Для создания современного и неповторимого интерьера в помещении, мы можем предложить вам следующие предметы:

Столы – обеденные, журнальные, кофейные и чайные. Стулья – табуреты, барные или классические, банкетки и пуфы. Консоли - консольные столики, консоли в прихожую. Декор и предметы интерьера - зеркала. Мебель для спальни, гостиной, прихожей.

Наши дизайнеры создают невероятные изделия, используя современные материалы и оборудование. Новые техники и подходы, позволяют идти в ногу со временем, порой, даже опережая его в создании невероятных деталей, которые дополнят Вашу квартиру и дом. Мы подберем решение для комнаты любого размера, предложим варианты, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.

HOMINT – это нестандартные решения для различных интерьеров, где идеальное соотношение цены, качества и стиля.